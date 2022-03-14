Оккупанты обстреляли остановку с людьми в Великой Дымерке под Киевом (видео)

В поселке Великая Дымерка под Броварами в Киевской области оккупанты обстреляли автобусную остановку, на которой находились люди.
Видео опубликовал телеграм-канал "Инсайдер Украина". На нем видно, что на остановке сидят несколько человек, когда вокруг нее начинают падать снаряды и поднимается густой дым. По видео неясно, остались ли люди в живых.
"Материалы для Гааги", — прокомментировали авторы.
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