Оккупанты обстреляли остановку с людьми в Великой Дымерке под Киевом (видео)

Несколько человек попали в эпицентр обстрела со стороны россиян

Рашисты в очередной раз обстреляли мирное население / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Великая Дымерка под Броварами в Киевской области оккупанты обстреляли автобусную остановку, на которой находились люди.

Видео опубликовал телеграм-канал "Инсайдер Украина". На нем видно, что на остановке сидят несколько человек, когда вокруг нее начинают падать снаряды и поднимается густой дым. По видео неясно, остались ли люди в живых.

Реклама

"Материалы для Гааги", — прокомментировали авторы.

Война в Украине 14 марта