Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами (фото)

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Они запрещены международными конвенциями.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", — говорится в сообщении.
Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населённых пунктов.
Информации о жертвах пока нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.
Оккупанты продолжают убивать
В Харьковской области во вторник, 10 мая, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 получили ранения.
"Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме этого Синегубов добавил, что в недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы. Также он добавил, что украинские военные освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
"Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", — сообщил Синегубов.