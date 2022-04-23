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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: воронка уходит в землю на 4 метра

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 апреля, 18:14
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Россияне продолжают "демилитаризацию" наших полей и огородов
Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты повредили газопровод / Коллаж "Сегодня"
Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты повредили газопровод / Коллаж "Сегодня"

Ближе к вечеру армия Российской Федерации, которая продолжает военные действия против Украины, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Была использована ракета такой силы, что оставила после себя воронку глубиной более 4 метров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Валентин Резниченко. Чиновник также выложил фото результата действий "русского мира".

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Есть "прилет"

"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет. Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды",- написал Валентин Резниченко.

Обстановка на Днепропетровщине

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
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Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
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