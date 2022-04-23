Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: воронка уходит в землю на 4 метра

Ближе к вечеру армия Российской Федерации, которая продолжает военные действия против Украины, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Была использована ракета такой силы, что оставила после себя воронку глубиной более 4 метров.
Об этом сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Валентин Резниченко. Чиновник также выложил фото результата действий "русского мира".
Есть "прилет"
"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет. Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды",- написал Валентин Резниченко.
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Обстановка на Днепропетровщине
- 21 апреля оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. Пострадала железнодорожная инфраструктура в Новомосковском районе.
- 18 апреля войска России нанесли удар по дачному поселку. На этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепропетровском районе. Никто из людей не пострадал.
- В тот день российские оккупанты нанесли по Днепропетровской области серию ракетных ударов. Благодаря работе украинского ПВО удалось не допустить "прилета" 60% вражеских ракет.
- В течение 17 апреля в Днепропетровской области был зафиксирован один вражеский обстрел. В результате погиб один человек. Обстрелы вели из Херсонской области по окрестностям Криворожского района.