Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: воронка уходит в землю на 4 метра

Россияне продолжают "демилитаризацию" наших полей и огородов

Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты повредили газопровод / Коллаж "Сегодня"

Ближе к вечеру армия Российской Федерации, которая продолжает военные действия против Украины, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Была использована ракета такой силы, что оставила после себя воронку глубиной более 4 метров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Валентин Резниченко. Чиновник также выложил фото результата действий "русского мира".

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Есть "прилет"

"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в этом районе давно никто не живет. Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды",- написал Валентин Резниченко.

Обстановка на Днепропетровщине