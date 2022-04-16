Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты рассылают компьютерный вирус от имени СБУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 18:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Служба предупредила украинцев об опасности
Российские хакеры продолжают искать слабые места в наших сетях / Коллаж "Сегодня"
Российские хакеры продолжают искать слабые места в наших сетях / Коллаж "Сегодня"

Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачные, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.

Служба Безопасности Украины предупредила, что оккупанты начали рассылать компьютерные вирусы в сообщениях, якобы исходящих от СБУ. При этом они используют для переписки популярные месседжеры.

Реклама

Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

Что известно

В сообщениях, якобы рассылаемых СБУ, просят скачать файл с некой инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.

"Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", – сообщает СБУ.

Реклама

Инструкция

  • не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
  • сразу удаляйте такую ​​переписку;
  • соблюдайте правила безопасного поведения в интернете. Детали – на сайте СБУ.
  • доверяйте только официальным источникам информации.

Кибервойна

8 апреля сообщалось, что компания Microsoft отбила несколько кибератак на Украину со стороны хакерской группы Strontium. Эту группу связывают с Главным разведуправлением ВС России.

В конце февраля центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку, однако благополучно ее отбил.

7 апреля сообщалось, что ФБР вывело из строя тысячи маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров, захватив инфраструктуру, которую использовала российская разведка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять