Оккупанты рассылают компьютерный вирус от имени СБУ

Служба предупредила украинцев об опасности

Российские хакеры продолжают искать слабые места в наших сетях / Коллаж "Сегодня"

Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачные, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.

Служба Безопасности Украины предупредила, что оккупанты начали рассылать компьютерные вирусы в сообщениях, якобы исходящих от СБУ. При этом они используют для переписки популярные месседжеры.

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Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

Что известно

В сообщениях, якобы рассылаемых СБУ, просят скачать файл с некой инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.

"Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", – сообщает СБУ.

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Инструкция

не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;

сразу удаляйте такую ​​переписку;

соблюдайте правила безопасного поведения в интернете. Детали – на сайте СБУ.

доверяйте только официальным источникам информации.

Кибервойна

8 апреля сообщалось, что компания Microsoft отбила несколько кибератак на Украину со стороны хакерской группы Strontium. Эту группу связывают с Главным разведуправлением ВС России.

В конце февраля центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку, однако благополучно ее отбил.

7 апреля сообщалось, что ФБР вывело из строя тысячи маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров, захватив инфраструктуру, которую использовала российская разведка.