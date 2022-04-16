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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти розсилають комп'ютерний вірус від імені СБУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 квітня, 18:21
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Служба попередила українців про небезпеку
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Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Служба Безпеки України попередила, що окупанти почали розсилати комп'ютерні віруси в повідомленнях, які нібито походять від СБУ. При цьому вони використовують для листування найпопулярніші меседжери.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.

Що відомо

У повідомленнях, які нібито розсилаються СБУ, просять завантажити файл із якоюсь інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це є вірусна програма.

"Основні цілі ворога – насамперед держслужбовці, за телефонами яких, на думку окупантів, можна зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитись до будь-яких подібних повідомлень. Адже жодних подібних розсилок СБУ не робить! ", – повідомляє СБУ.

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Інструкція

  • не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;
  • відразу видаляйте таке листування;
  • дотримуйтесь правил безпечної поведінки в Інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.
  • довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Кібервійна

8 квітня повідомлялося, що компанія Microsoft відбила кілька кібератак на Україну з боку групи хакерів Strontium. Цю групу пов'язують із Головним розвідуправлінням ЗС Росії.

Наприкінці лютого центр розвідки загроз Microsoft за кілька годин до початку вторгнення Росії в Україну виявив масштабну кібератаку, проте щасливо її відбив.

7 квітня повідомлялося, що ФБР вивело з ладу тисячі маршрутизаторів та брандмауерів російських військових хакерів, захопивши інфраструктуру, яку використовувала російська розвідка.

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Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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