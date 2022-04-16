Окупанти розсилають комп'ютерний вірус від імені СБУ

Служба попередила українців про небезпеку

Російські хакери продовжують шукати слабкі місця у наших мережах / Колаж "Сьогодні"

Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Служба Безпеки України попередила, що окупанти почали розсилати комп'ютерні віруси в повідомленнях, які нібито походять від СБУ. При цьому вони використовують для листування найпопулярніші меседжери.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.

Що відомо

У повідомленнях, які нібито розсилаються СБУ, просять завантажити файл із якоюсь інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це є вірусна програма.

"Основні цілі ворога – насамперед держслужбовці, за телефонами яких, на думку окупантів, можна зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитись до будь-яких подібних повідомлень. Адже жодних подібних розсилок СБУ не робить! ", – повідомляє СБУ.

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Інструкція

не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;

відразу видаляйте таке листування;

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в Інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Кібервійна

8 квітня повідомлялося, що компанія Microsoft відбила кілька кібератак на Україну з боку групи хакерів Strontium. Цю групу пов'язують із Головним розвідуправлінням ЗС Росії.

Наприкінці лютого центр розвідки загроз Microsoft за кілька годин до початку вторгнення Росії в Україну виявив масштабну кібератаку, проте щасливо її відбив.

7 квітня повідомлялося, що ФБР вивело з ладу тисячі маршрутизаторів та брандмауерів російських військових хакерів, захопивши інфраструктуру, яку використовувала російська розвідка.