На мину наехал, ногу оторвало. Оккупант рассказал отцу правду о войне в Украине – перехват

Военные РФ деморализованы

СБУ перехватила разговор оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В перехваченном разговоре оккупант РФ во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и о том, как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло – получил место водителя КамАЗа

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Я сейчас в "тылу", на КамАЗе, во взводе нет водителей, пришлось сесть. Лучше на КамАЗе здесь, чем там в окопах сидеть", – рассказывает оккупант.

Когда вернется домой, не знает, в ближайшее время никто домой не поедет: "Там командир собирал, типа вообще на полгода. Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода уйо… (отбываем). Отказную писал, в "отказ" шел – из списка убрали. 36 человек уехало, меня оставили – из списка выбросили".

Подразделение российского оккупанта несет потери: "6 "отказников". А другие – "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало. За него не знаю, выжил или нет".

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Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили штаб оккупантов под Харьковом, захватчики прячутся по подвалам.

Также напомним, военных РФ бросают не только командиры, но и медики.