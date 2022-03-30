Облученных оккупантов с ЧАЭС привезли на лечение в белорусский Гомель

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные рыли себе окопы

Военные РФ захватили ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"

Облученных радиацией российских террористов, которые захватили Чернобыльскую зону, привезли сегодня, 30 марта, в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле.

Об этом сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Реклама

"Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация это физика – она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий", - написал Ярослав Емельяненко.

Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.

Реклама

Что происходит на ЧАЭС

Ранее мы писали: