"Ножки Буша будут распределять украинцы" — Арестович посмеялся над Россией

Россия спустила 150 млн долларов за сутки на ракетные удары по Украине. При этом она добилась исключительно негативных для себя результатов. Об этом написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.
"Замечательные ребята эти кремлевские. Средняя стоимость крылатой ракеты – миллиона 3 долларов. Это средство стратегического значения для достижения стратегических целей. Суточный залп из 50 ракет — 150 миллионов долларов. Результаты? Ну, с большой натяжкой их можно назвать тактическими. Тратя стратегические запасы на тактические цели, вылетит в трубу даже печатный станок, не то страна под санкциями. Парни вообще полководцы, куда там Македонскому", — заявил он.
Арестович намекнул россиянам, что их ждет.
"Предупреждал их Высоцкий: на больших аренах миллион меняют по рублю. Страна господ, страна понтов, и вы, мундиры голубые. Если у Запада есть чувство юмора, новую волну ножек Буша в РФ будут распределять украинцы", — отметил он.
Напомним, недавно Арестович смотрел сториз рашистов вместе с блогером Алексеем Дурневым.
Также украинский диджей Анатолий Тапольский записал новый трек с голосом Арестовича. Композиция называется "Відбій тривоги".