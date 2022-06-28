"Ніжки Буша розподілятимуть українці" — Арестович посміявся з Росії

Росія спустила 150 млн доларів за добу на ракетні удари по Україні. При цьому вона досягла виключно негативних для себе результатів. Про це написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.
"Чудові хлопці ці кремлівські. Середня вартість крилатої ракети — мільйонів 3 доларів. Це засіб стратегічного значення для досягнення стратегічних цілей. Добовий залп із 50 ракет – 150 мільйонів доларів. Результати? Ну, з великою натяжкою їх можна назвати тактичними. Витрачаючи стратегічні запаси на тактичні цілі, вилетить у трубу навіть друкарський верстат, чи то країна під санкціями. Хлопці взагалі полководці, куди там Македонському", — заявив він.
Арестович натякнув росіянам, що на них чекає.
"Попереджав їх Висоцький: на великих аренах мільйон міняють по рублю. Країна панів, країна понтів, і ви, мундири блакитні. Якщо Захід має почуття гумору, нову хвилю ніжок Буша в РФ розподілятимуть українці", — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Арестович дивився сторіз рашистів разом із блогером Олексієм Дурнєвим.
Також український діджей Анатолій Тапольський записав новий трек з голосом Арестовича. Композиція називається "Відбій тривоги".