"Ніжки Буша розподілятимуть українці" — Арестович посміявся з Росії

Радник голови ОП пояснив, чого досяг Кремль

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Росія спустила 150 млн доларів за добу на ракетні удари по Україні. При цьому вона досягла виключно негативних для себе результатів. Про це написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.

"Чудові хлопці ці кремлівські. Середня вартість крилатої ракети — мільйонів 3 доларів. Це засіб стратегічного значення для досягнення стратегічних цілей. Добовий залп із 50 ракет – 150 мільйонів доларів. Результати? Ну, з великою натяжкою їх можна назвати тактичними. Витрачаючи стратегічні запаси на тактичні цілі, вилетить у трубу навіть друкарський верстат, чи то країна під санкціями. Хлопці взагалі полководці, куди там Македонському", — заявив він.

Арестович натякнув росіянам, що на них чекає.

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"Попереджав їх Висоцький: на великих аренах мільйон міняють по рублю. Країна панів, країна понтів, і ви, мундири блакитні. Якщо Захід має почуття гумору, нову хвилю ніжок Буша в РФ розподілятимуть українці", — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Арестович дивився сторіз рашистів разом із блогером Олексієм Дурнєвим.

Також український діджей Анатолій Тапольський записав новий трек з голосом Арестовича. Композиція називається "Відбій тривоги".