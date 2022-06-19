Найем сам показал страшное фото после ранения и рассказал, кто спас ему жизнь

Адвокат посвятил пост медицинским работникам

Найем назвал всех, кто помогал его спасать / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Маси Найем опубликовал свою фотографию впервые после тяжелого ранения в голову и операции. Он поздравил с днем медика всех, для кого это профессиональный праздник, и рассказал, кто помогал спасать его жизнь. Свой пост Найем выложил в Instagram.

"Я помню момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Но людей не видел, потому что все лицо обливалось кровью. Мой брат Мустафа Найем помог идентифицировать всех, благодаря которым я жив. Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать и сделавшими операцию врачами. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается в сознании, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло.

Поэтому сегодня публично и каждый день о себе, молча, я буду благодарить всех, кто помог меня спасти", — написал он.

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В своем посте Найем поименно перечислил всех, кто занимался его спасением, и выразил им свою благодарность.

С места событий в Славянск его довезли благодаря сослуживцу Байкеру. В Славянске стабилизировали местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова (ПДМШ) – крупнейшей украинской неправительственной организации медиков-добровольцев, которая оказывает помощь раненым на фронте и реализуется в сотрудничестве с МОУ, Минздравом, Генеральным штабом ВСУ и СНБО.

В Краматорскую больницу транспортировала команда MOAS – международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station, которая была основана в 2013 году для спасения мигрантов на побережье Средиземного моря. В Украине команда насчитывает около 20 экипажей реанимобилей и координируется группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром.

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В Краматорске непосредственно операционное вмешательство проводила команда на базе третьей медицинской роты:

начальник медицинской службы, майор Андрийцев Степан Степанович;

начальник операционного отделения медицинской роты, капитан Маланчук Виталий Ярославович;

ординатор, капитан Крашевский Иван Михайлович,

врач-анестезиолог Посавнича Инна Васильевна.

Из Краматорска в Днепр эвакуировал тот же экипаж MOAS'у в составе водителя-украинца Тараса, парамедика Виктора из Турции и анестезиолога из Польши. В этот день у Тараса был день рождения.

В Днепре раненого приняла команда Сергея Анатольевича Рыженкова, главврача больницы им. Мечникова. Непосредственно операцию производил заведующий отделением нейрохирургии Сирко Андрей Григорьевич.

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Ранение Найема

5 июня брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема, известный адвокат Маси Найем получил серьезное ранение на фронте. Его доставили в госпиталь в Днепре, где сделали операцию.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все еще тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении", – сообщал накануне Мустафа Найем.

6 июня Маси Найем пришел в сознание и опубликовал пост, в котором рассказал о последствиях ранения.