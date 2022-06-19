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Найєм сам показав страшне фото після поранення та розповів, хто врятував йому життя

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 червня, 18:48
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Адвокат присвятив пост медичним працівникам
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Масі Найєм опублікував свою фотографію вперше після тяжкого поранення в голову та операції. Він привітав із днем медика всіх, для кого це професійне свято, та розповів, хто допомагав рятувати його життя. Свій піст Найєм виклав у Instagram.

"Я пам'ятаю момент поранення та кілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалося кров'ю. Мій брат Мустафа Найєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки яким я живий. Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями, які допомогли евакуювати і зробили операцію лікарями, і, звичайно, рідними, які весь час поряд... Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається у свідомості, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що сталося.
Тому сьогодні публічно і щодня про себе, мовчки, я дякую всім, хто допоміг мене врятувати", — написав він.

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У своєму пості Найєм поіменно перерахував усіх, хто займався його порятунком, і висловив свою подяку.

З місця подій до Слов'янська його довезли завдяки товаришу по службі Байкеру. У Слов'янську стабілізували місцеві лікарі та співробітники Першої добровольчої мобільної лікарні ім. Миколи Пирогова (ПДМШ) – найбільшої української неурядової організації медиків-добровольців, яка надає допомогу пораненим на фронті та реалізується у співпраці з МОУ, МОЗ, Генеральним штабом ЗСУ та РНБО.

До Краматорської лікарні транспортувала команда MOAS – міжнародної гуманітарної організації Migrant Offshore Aid Station, яка була заснована у 2013 році для порятунку мігрантів на узбережжі Середземного моря. В Україні команда налічує близько 20 екіпажів реанімобілів та координується групою іноземців на чолі з двома афганцями з Кабула – Саїдом та Замиром.

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У Краматорську безпосередньо операційне втручання проводила команда на базі третьої медичної роти:

  • начальник медичної служби, майор Андрійців Степан Степанович;
  • начальник операційного відділення медичної роти, капітан Маланчук Віталій Ярославович;
  • ординатор, капітан Крашевський Іван Михайлович,
  • лікар-анестезіолог Посавнича Інна Василівна.

З Краматорська до Дніпра евакуював той самий екіпаж MOAS'у у складі водія-українця Тараса, парамедика Віктора з Туреччини та анестезіолога з Польщі. Цього дня у Тараса був день народження.

У Дніпрі пораненого прийняла команда Сергія Анатолійовича Риженкова, головного лікаря лікарні ім. Мечнікова. Безпосередньо операцію проводив завідувач відділення нейрохірургії Сірко Андрій Григорович.

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Поранення Найєма

5 червня брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, відомий адвокат Масі Найєм отримав серйозне поранення на фронті. Його доправили до шпиталю у Дніпрі, де зробили операцію.

"Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у його відновленні", — повідомляв напередодні Мустафа Найєм.

6 червня Масі Найєм прийшов до тями й опублікував пост, в якому розповів про наслідки поранення

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