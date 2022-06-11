Наступление РФ застопорилось: Том Купер рассказал об успехах Украины

Аналитик рассказал, что именно контролируют ВСУ

Украинцы продвигаются на север на Харьковском направлении. / Фото: Укринформ, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают отражать атаки российских оккупантов на востоке нашей страны и уничтожать армию России. Например, на Харьковском направлении – что бы там россияне не атаковали или не захватили в начале недели – украинская армия продвигается в сторону врага.

Об этом написал австрийский аналитик современной войны Том Купер в своем блоге на Medium.

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Что происходит

Он отметил, что именно украинцы на Харьковском направлении продвигаются на север по обе стороны села Веселого к границе с Россией.

"Более того, украинцы сохранили – возможно, даже немного расширили – контролируемый ими район вокруг Терновой, а их плацдарм восточнее Старого Салтова держится прочно (хотя в последнем нет ничего удивительного: у россиян есть только потрепанная БТГ 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады)", – рассказал аналитик.

Также Том Купер отметил, что село Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области Украины все-таки остается под контролем Украины.

"Последние четыре дня сообщалось о тяжелых боях со стороны села Богородичного, которое, похоже, находится под сильным артиллерийским обстрелом россиян и наземными атаками. Однако на большее в этом районе войска Жидко, похоже, не способны. В нескольких километрах к востоку и к югу от Святогорска российская армия должна была взять село Татьяновка на южной стороне Северского Донца еще 8 июня, но даже эта атака, похоже, была отражена", – заявил он.

Иными словами, по словам аналитика, пока российское наступление застопорилось – вероятно, из-за больших потерь. Украинские рубежи держатся крепко и в районе Райгородка, однако эвакуация населения Славянска была начата, поскольку город находится под неоднократными ракетными и артиллерийскими обстрелами со стороны оккупантов.

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Ранее Том Купер заявил, что президенту России Владимиру Путину нужна победа в Украине любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение. Также австрийский военный аналитик признал, что на Херсонском направлении ВСУ выбрали правильную тактику.