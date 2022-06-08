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Том Купер рассказал, как долго Путин будет воевать в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 июня, 09:47
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Путину нужна победа любой ценой, количество погибших российских солдат его мало интересует
Эксперт считает, что война будет долгой
Эксперт считает, что война будет долгой / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту России Владимиру Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение. Такое мнение в своем блоге высказал австрийский военный аналитик Том Купер.

"Конечно, Путин не может допустить никакого поражения, и ему наплевать на количество жертв. Единственное, что имеет для него значение, — это "победа" — какой бы она ни была. Это означает, что он будет продолжать наступление до тех пор, пока есть войска, техника и боеприпасы, чтобы продолжать наступление. Вот почему российские военные мобилизуют тысячи дополнительных резервистов, обновляют их подготовку в течение нескольких дней, оснащают их устаревшим вооружением, а затем бросают на передовую; вот почему они продолжают нападения — даже если они становятся все меньше по масштабу и размаху и минимальны в отношении результатов", – написал он.

Также Купер отметил, что на данный момент артиллерия россиян по-прежнему превосходит артиллерию ВСУ, а огневая мощь превосходит украинскую на несколько величин. Вот почему русские в Украине все еще могут поддерживать хоть что-то вроде "медленного продвижения".

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"Если не считать эскалации до ядерного варианта, худшее для Украины в этой войне уже позади: если украинские Вооруженные силы не допустят серьезной ошибки, время наступления России закончилось. Если только "кто-то" с Запада не заставит Зеленского и Ко пойти на какие-то уступки, Путин и его приспешники не смогут добиться в этой авантюре никакого успеха: они могут лишь вызвать дополнительные смерти и ущерб", – резюмировал он.

Дальнейшие прогнозы по окончанию войны

Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операциюпо всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.

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Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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