"Нас засыпало осколками, на кровать упала рама": от видеодневника девочки из Мариуполя сжимается сердце

Семье пришлось собирать с асфальта снег и готовить на костре

Мариуполь почти месяц живет в блокаде / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Война в Мариуполе начиналась с разбитых окон в жилых домах мирных жителей, а продолжилась целыми уничтоженными кварталами в результате бомбардировок, сотнями погибших и эвакуацией чудом выживших жителей. Поэтапное уничтожение города запечатлела на видео девочка Лена Загреба. После эвакуации в Запорожье она смонтировала страшные кадры и выложили в интернет.

Первые дни войны

"Окно в комнате разбито... Мы в коридоре спим", – так комментирует первые дни войны под канонаду взрывов автор фильма.

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Затем семье пришлось распрощаться со своей коллекцией фиалок, которые замерзли в комнате, оставшейся без стекол и отопления. А через несколько дней сгорела соседняя многоэтажка.

Чтобы иметь воду для питья, семья Лены собрала несколько ящиков снега и разместила их на своем балконе.

"Вот немножко больницу покоцали. Вот там машина сгорела. А где-то там наш костер. Родители пошли греть воду. А это у нас попала бомбочка или мина, не знаю, прямо в шахту лифта", – комментирует Лена свои кадры.

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Эвакуация

Когда жилой дом девочки оказался без электричества, а в комнате держалась температура ниже 11 градусов тепла, семья собрала вещи на случай принятия решения об эвакуации.

"Сейчас 11:00 вечера. Начался пожар на 4-м этаже. Папа побежал за пожаркой, потому что сеть не ловила. Очень сильно гупало, тогда нервная система сказала мне "пока"", – записала Лена 10 марта очередное видео.

На следующий день мама девочки сняла кадры их двора, где все жилые дома вокруг уже были выгоревшими, без окон, местами без пролетов. Сам двор усеян битым стеклом, кусками арматуры и поломанными деревьями.

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"У нас уже минимум 10 день без света, без воды, без всего, короче. Мы переехали вчера на Шевченко", – рассказала девочка, также показав, как уже во дворе этого дома родители варят курицу на костре.

"Я собрала снег и вот родители сейчас воду подогревают на костре", – продолжила юная жительница Мариуполя.

Через два дня, 12 марта, и сюда прилетел снаряд. Ударной волной выбило все окна и двери в новом жилище девочки.

"Мы в этот момент легли спать. Мы с мамой были под толстым одеялом, нас это спасло. Все осколки полетели на нас. Все окна выбиты. Хорошо, что папа вышел, потому что в его кровать прилетела рама. Немножко поранились два человека. Можно снимать фильм ужасов", – резюмировала девочка, осторожно ступая по битому стеклу.

На следующую ночь семью Лены приютили друзья, которые поделились с ними едой, поскольку все продукты в квартире оказались засыпаны стеклом. Здесь окна от ударной волны заложили книгами. А на следующий день семья смогла эвакуироваться в Запорожье.

Обстановка в Мариуполе