Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

"Нас засыпало осколками, на кровать упала рама": от видеодневника девочки из Мариуполя сжимается сердце

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 17:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Семье пришлось собирать с асфальта снег и готовить на костре
Мариуполь почти месяц живет в блокаде / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Мариуполь почти месяц живет в блокаде / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Война в Мариуполе начиналась с разбитых окон в жилых домах мирных жителей, а продолжилась целыми уничтоженными кварталами в результате бомбардировок, сотнями погибших и эвакуацией чудом выживших жителей. Поэтапное уничтожение города запечатлела на видео девочка Лена Загреба. После эвакуации в Запорожье она смонтировала страшные кадры и выложили в интернет.

Первые дни войны

"Окно в комнате разбито... Мы в коридоре спим", – так комментирует первые дни войны под канонаду взрывов автор фильма.

Реклама

Затем семье пришлось распрощаться со своей коллекцией фиалок, которые замерзли в комнате, оставшейся без стекол и отопления. А через несколько дней сгорела соседняя многоэтажка.

Чтобы иметь воду для питья, семья Лены собрала несколько ящиков снега и разместила их на своем балконе.

"Вот немножко больницу покоцали. Вот там машина сгорела. А где-то там наш костер. Родители пошли греть воду. А это у нас попала бомбочка или мина, не знаю, прямо в шахту лифта", – комментирует Лена свои кадры.

Реклама

Эвакуация

Когда жилой дом девочки оказался без электричества, а в комнате держалась температура ниже 11 градусов тепла, семья собрала вещи на случай принятия решения об эвакуации.

"Сейчас 11:00 вечера. Начался пожар на 4-м этаже. Папа побежал за пожаркой, потому что сеть не ловила. Очень сильно гупало, тогда нервная система сказала мне "пока"", – записала Лена 10 марта очередное видео.

На следующий день мама девочки сняла кадры их двора, где все жилые дома вокруг уже были выгоревшими, без окон, местами без пролетов. Сам двор усеян битым стеклом, кусками арматуры и поломанными деревьями.

Реклама

"У нас уже минимум 10 день без света, без воды, без всего, короче. Мы переехали вчера на Шевченко", – рассказала девочка, также показав, как уже во дворе этого дома родители варят курицу на костре.

"Я собрала снег и вот родители сейчас воду подогревают на костре", – продолжила юная жительница Мариуполя.

Через два дня, 12 марта, и сюда прилетел снаряд. Ударной волной выбило все окна и двери в новом жилище девочки.

"Мы в этот момент легли спать. Мы с мамой были под толстым одеялом, нас это спасло. Все осколки полетели на нас. Все окна выбиты. Хорошо, что папа вышел, потому что в его кровать прилетела рама. Немножко поранились два человека. Можно снимать фильм ужасов", – резюмировала девочка, осторожно ступая по битому стеклу.

На следующую ночь семью Лены приютили друзья, которые поделились с ними едой, поскольку все продукты в квартире оказались засыпаны стеклом. Здесь окна от ударной волны заложили книгами. А на следующий день семья смогла эвакуироваться в Запорожье.

Обстановка в Мариуполе

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 31 марта
1
Личный состав 17500
Личный состав
2
Самолеты 135
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артиллерия 311
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 75
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1201
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
24,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять