В Мариуполе "Азов" уничтожил три танка противника и группу спецназа ГРУ

Среди убитых оккупантов оказалось много мародеров

Даже в разбомбленном городе оккупанты продолжают мародерство / Фото "Азова" / Коллаж "Сегодня"

Бойцы теперь уже легендарного полка "Азов" продолжают свою борьбу за Мариуполь, который уже несколько недель находится в блокаде. В четверг они отчитались за успехи предыдущего дня. Оказалось, что российские оккупанты не досчитались десятков своих солдат.

Об этом защитники Мариуполя сообщили на своем телеграм-канале.

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Что известно

В первом сообщении сказано, что 30 марта оккупанты потеряли три танка и более 64 пехотинцев, среди которых спецназ ГРУ РФ.

Затем поступило сообщение, что у "азовцев" в качестве трофеев оказались специальные снайперские винтовки "Винторез", радиостанция "Азарт" и многое другое. Также среди уничтоженных оккупантов выявили банальных мародеров.

Мародерство

"У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и кольца разных размеров. Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят гражданские квартиры, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше. Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь беженцам из Мариуполя", – написали бойцы полка "Азов".

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Защита Мариуполя