"Нас могут убить свои же": пленный военный ВС РФ рассказал, как их бросило командование

Оккупанты, которых украинские военные взяли в плен, утверждают, что командование их обманывало. Одним говорили, что российских военнослужащих везут на учения или для освобождения мирного населения, а другим даже не сообщали, куда и для чего они едут.
Об этом пленные солдаты-срочники сообщили во время брифинга.
"24 февраля мы вторглись на территорию Украины, но нам до последнего твердили, что это будут просто учения в полях, но в итоге нас обманули. Мы доехали до города Ровно. Наша задача там была – разбить блокпост и просто делать осмотр машин", – говорит Александр Морозов.
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Военные утверждают, что в полях им давали сухпайки, которые давно прострочены, постоянно ломалась техника.
"С нашей стороны очень много потерь. Мы хотим это остановить. Мы здесь находимся добровольно и хотим рассказать правду. Здесь гибнут люди, здесь гибнут дети, пенсионеры. Умирают ни за что. Умирают из-за какого-то Путина, потому что он сказал, что здесь нет срочников, но вот мы здесь сидим, 5 человек. 5 срочников, которые просто хотят попасть домой", – добавил Александр Морозов.
Бросали своих же
По словам российских военных, среди них было много раненых, однако командование бросило их.
"Я был ранен, нас таких было много. Мы должны были ехать в Россию, но начался обстрел. Наше командование уехало, а нас бросили", - говорит Николай Польщиков.
За "освобождение" мирного населения военным обещали денежное вознаграждение.
"23 февраля нам сказали, что мы должны освободить мирное население от бандеровцев и неонацистов. За это нам пообещали денежное вознаграждение. У нас не было возможности уйти", – добавил Антон Савин.
Военные утверждают, что ими руководил страх.
"У нас забрали телефоны и сказали, что мы отправимся на украинскую территорию. Нами руководил страх перед нашим государством — нас могли расстрелять свои или надолго заключить в тюрьму", – говорит Александр Морозов.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).