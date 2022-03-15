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Мировое сообщество должно остановить российский ядерный терроризм – Энергоатом

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 марта, 22:31
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За будущее Европы и всего мира сейчас несет каждый, ведь радиация не имеет границ
Энергоатом просит мировое сообщество атомщиков остановить российский ядерный терроризм. Коллаж "Сегодня"
Энергоатом просит мировое сообщество атомщиков остановить российский ядерный терроризм. Коллаж "Сегодня"

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин призвал руководителей Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) посодействовать в остановке ядерного терроризма, к которому прибегают военные рф.

Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома в Telegram со ссылкой на выступление Петра Котина перед участниками 85-го заседания Совета управляющих Парижского центра ВАО АЭС.

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Чтобы остановить ядерный терроризм со стороны российской федерации, он предложил руководителям Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, подготовить официальные заявления в ООН, НАТО и правительства и международные организации. Содержанием этих заявлений должна быть просьба закрыть украинское воздушное пространство для российской авиации и запретить военным россиям находиться в пределах 30 км от украинских мирных ядерных объектов и хранилищ отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, а тем более атаковать такие объекты.

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Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.

"Радиация не знает границ, поэтому необходимо избежать любой потенциальной ядерной катастрофы, в шаге от которой сейчас оказалась вся Европа", – сказал руководитель НАЭК.

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Зеленский выступил со срочным сообщением из-за обстрела Запорожской АЭС и провел телефонные разговоры со многими мировыми лидерами, в том числе с президентом США.

Реакторы в опасности из-за того, что невозможно приступить к тушению пожара – оккупанты продолжают обстрелы.

Взрыв на самой большой атомной станции в Европе не пройдет бесследно для России. Значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.

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