Мировое сообщество должно остановить российский ядерный терроризм – Энергоатом

За будущее Европы и всего мира сейчас несет каждый, ведь радиация не имеет границ

Энергоатом просит мировое сообщество атомщиков остановить российский ядерный терроризм. Коллаж "Сегодня"

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин призвал руководителей Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) посодействовать в остановке ядерного терроризма, к которому прибегают военные рф.

Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома в Telegram со ссылкой на выступление Петра Котина перед участниками 85-го заседания Совета управляющих Парижского центра ВАО АЭС.

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Чтобы остановить ядерный терроризм со стороны российской федерации, он предложил руководителям Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, подготовить официальные заявления в ООН, НАТО и правительства и международные организации. Содержанием этих заявлений должна быть просьба закрыть украинское воздушное пространство для российской авиации и запретить военным россиям находиться в пределах 30 км от украинских мирных ядерных объектов и хранилищ отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, а тем более атаковать такие объекты.

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