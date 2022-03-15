Світова спільнота має зупинити російський ядерний тероризм – Енергоатом

За майбутнє Європи та всього світу зараз несе кожен, адже радіація не має меж.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін закликав керівників Світової асоціації операторів атомних електростанцій (ВАТ АЕС) допомогти у зупинці ядерного тероризму, якого вдаються військові Росії.

Про це повідомляє пресцентр Енергоатому в Telegram із посиланням на виступ Петра Котіна перед учасниками 85-го засідання Ради керуючих Паризького центру ВАТ АЕС.

Реклама

Деталі

Щоб зупинити ядерний тероризм з боку Російської Федерації, він запропонував керівникам Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, підготувати офіційні заяви в ООН, НАТО та уряди та міжнародні організації. До цих заяв має бути прохання закрити український повітряний простір для російської авіації та заборонити військовим росіям перебувати в межах 30 км від українських мирних ядерних об'єктів та сховищ відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів, а тим більше атакувати такі об'єкти.

Новини на тему

Російські окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

"Радіація не знає меж, тому необхідно уникнути будь-якої потенційної ядерної катастрофи, за крок від якої нині опинилася вся Європа", – сказав керівник НАЕК.

Реклама

Зеленський виступив зі терміновим повідомленням через обстріл Запорізької АЕС та провів телефонні розмови з багатьма світовими лідерами, зокрема з президентом США.

Реактори в небезпеці через те, що неможливо приступити до гасіння пожежі – Окупанти продовжують обстріли.

Вибух на найбільшій атомній станції в Європі не пройде безслідно для Росії. Значну територію РФ накриє ядерною хмарою.