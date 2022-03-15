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Світова спільнота має зупинити російський ядерний тероризм – Енергоатом

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 22:31
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За майбутнє Європи та всього світу зараз несе кожен, адже радіація не має меж.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін закликав керівників Світової асоціації операторів атомних електростанцій (ВАТ АЕС) допомогти у зупинці ядерного тероризму, якого вдаються військові Росії.

Про це повідомляє пресцентр Енергоатому в Telegram із посиланням на виступ Петра Котіна перед учасниками 85-го засідання Ради керуючих Паризького центру ВАТ АЕС.

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Деталі

Щоб зупинити ядерний тероризм з боку Російської Федерації, він запропонував керівникам Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, підготувати офіційні заяви в ООН, НАТО та уряди та міжнародні організації. До цих заяв має бути прохання закрити український повітряний простір для російської авіації та заборонити військовим росіям перебувати в межах 30 км від українських мирних ядерних об'єктів та сховищ відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів, а тим більше атакувати такі об'єкти.

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Російські окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

"Радіація не знає меж, тому необхідно уникнути будь-якої потенційної ядерної катастрофи, за крок від якої нині опинилася вся Європа", – сказав керівник НАЕК.

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Зеленський виступив зі терміновим повідомленням через обстріл Запорізької АЕС та провів телефонні розмови з багатьма світовими лідерами, зокрема з президентом США.

Реактори в небезпеці через те, що неможливо приступити до гасіння пожежі Окупанти продовжують обстріли.

Вибух на найбільшій атомній станції в Європі не пройде безслідно для Росії. Значну територію РФ накриє ядерною хмарою.

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