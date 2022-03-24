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Минобороны Украины показало видео уничтожения очередного российского танка

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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24 марта, 11:25
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В результате попадания снаряда башня танка отлетела на десятки метров
ВСУ уничтожили очередной танк российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ уничтожили очередной танк российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины показало видео уничтожения танка российских оккупантов. Соответствующий ролик опубликован на странице ведомства в Facebook в четверг, 24 марта.

"Из рубрики #еТАНЧИК. Свежее. Наслаждайтесь. Очередь в ад стала немного длиннее", – говорится в подписи к видео.

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На записи можно увидеть, что в результате попадания снаряда башня танка отлетела на несколько десятков метров.

В Минобороны не уточнили, где именно произошла атака на вражескую технику и при помощи какого оружия был уничтожен танк противника. Не исключено, что в ролике показана работа ударного беспилотника Bayraktar.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Силы сопротивления Сиверщины разбили под Прилуками очередную колонну техники российских оккупантов и захватили "Ураган" врага.

Отметим, что во время боевых действий в Украине бойцы ВСУ, территориальной обороны и даже обычные граждане регулярно захватывают технику российских оккупантов.

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