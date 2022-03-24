Міноборони України показало відео знищення чергового російського танка

Міністерство оборони України показало відео знищення танка російських окупантів. Відповідний ролик опубліковано на сторінці відомства у Facebook у четвер, 24 березня.
"З рубрики #еТАНЧИК. Свіже. Насолоджуйтесь. Черга в пекло стала трохи довшою", – йдеться у підписі до відео.
На записі можна побачити, що в результаті влучення снаряда башта танка відлетіла на кілька десятків метрів.
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У Міноборони не уточнили, де саме відбулася атака на ворожу техніку та за допомогою якої зброї було знищено танк противника. Не виключено, що у ролику показано роботу ударного безпілотника Bayraktar.
Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що Сили опору Сіверщини розбили під Прилуками ще одну колону техніки російських окупантів і захопили "Ураган" ворога.
Зазначимо, що під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів.