Міноборони України показало відео знищення чергового російського танка

Внаслідок влучення снаряду вежа танка відлетіла на десятки метрів

ЗСУ знищили черговий танк російських загарбників. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України показало відео знищення танка російських окупантів. Відповідний ролик опубліковано на сторінці відомства у Facebook у четвер, 24 березня.

"З рубрики #еТАНЧИК. Свіже. Насолоджуйтесь. Черга в пекло стала трохи довшою", – йдеться у підписі до відео.

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На записі можна побачити, що в результаті влучення снаряда башта танка відлетіла на кілька десятків метрів.

У Міноборони не уточнили, де саме відбулася атака на ворожу техніку та за допомогою якої зброї було знищено танк противника. Не виключено, що у ролику показано роботу ударного безпілотника Bayraktar.

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Раніше сайт "Сьогодны" повідомляв, що Сили опору Сіверщини розбили під Прилуками ще одну колону техніки російських окупантів і захопили "Ураган" ворога.

Зазначимо, що під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів.