Мэр Ивано-Франковска попал под обстрелы возле Чернигова (видео)

Вместе с волонтерами он доставлял гуманитарный груз, но вблизи города их транспорт попал под обстрел, в результате есть раненые

Мэр Ивано-Франковска поехал в Чернигов и попал под обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел вблизи Чернигова. Сам мэр выжил, но заявил, что есть раненые.

Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

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Детали обстрела

26 марта мэр Ивано-Франковска вместе с волонтерами доставлял гуманитарный груз на Черниговщину, но вблизи города их транспорт попал под обстрел, в результате есть раненые.

"Наш автобус из-за выстрелов вышел из строя, почти решето... Спасибо ребятам-защитникам, если бы не их профессионализм, выучка, то ваш покорный слуга уже здесь не сидел бы... Война ближе, чем кажется", – отметил Марцинкив.

Сейчас волонтеры эвакуированы другим транспортом и в безопасности, а груз передали нуждающимся.

"26 марта для нас теперь новый день рождения", – добавил городской голова.

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Глава МВД Монастырский попал под обстрел на Донбассе, не добежав до укрытия

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время поездки на Донбасс попал под обстрелы из артиллерии и минометов. Известно, что в это время чиновник вместе с журналистами находился в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир на своей странице в Twitter.

"Приехал в Новолуганское снять обстрелы. Кто бы мог ожидать вот это все? Министр внутренних дел попал под обстрелы. Мы вместе с ним. Слышны разрывы артиллерии и минометы", – подписал видеоролик журналист.

На видео показано, как корреспонденту "Радио Свобода" и другим пришлось использовать наземное ситуативное укрытие вместо блиндажей.

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О пострадавших не сообщается. Однако в СМИ уточнили, что снаряды при артобстреле упали в 300 метрах от места, где были журналисты с министром Монастырским.

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