Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова (відео)

Разом з волонтерами він доставляв гуманітарний вантаж, але поблизу міста їхній транспорт потрапив під обстріл, внаслідок чого є поранені

Мер Івано-Франківська поїхав до Чернігова та потрапив під обстріл. Фото: колаж "Сьогодні"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл поблизу Чернігова. Сам мер вижив, але заявив, що є поранені.

Про це Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі обстрілу

26 березня мер Івано-Франківська разом з волонтерами доставляв гуманітарний вантаж на Чернігівщину, але поблизу міста їхній транспорт потрапив під обстріл, внаслідок чого є поранені.

"Наш автобус через постріли вийшов з ладу, майже решето... Дякую хлопцям-захисникам, якби не їхній професіоналізм, виучка, то ваш покірний слуга вже би тут не сидів... Війна ближче, ніж здається", – наголосив Марцінків.

Наразі волонтери евакуйовані іншим транспортом та в безпеці, а вантаж передали тим, хто потребує допомоги.

"26 березня для нас тепер новий день народження", – додав міський голова.

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Глава МВС Монастирський потрапив під обстріл на Донбасі, не добігши до укриття

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час поїздки на Донбас потрапив під обстріл з артилерії та мінометів. Відомо, що на той час чиновник разом із журналістами перебував біля населеного пункту Новолуганське Донецької області. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір на своїй сторінці у Twitter.

"Приїхав у Новолуганське зняти обстріли. Хто б міг очікувати ось це все? Міністр внутрішніх справ потрапив під обстріли. Ми разом з ним. Чути розриви артилерії та міномети", – підписав відеоролик журналіст.

На відео показано, як кореспондентові "Радіо Свобода" та іншим довелося використати наземне ситуативне укриття замість бліндажів.

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Про постраждалих не повідомляють. Однак у ЗМІ уточнили, що снаряди від артобстрілу впали за 300 метрів від місця, де перебували журналісти з міністром Монастирським.

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