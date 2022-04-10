Луганскую область может ждать судьба Мариуполя – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации просит всех эвакуироваться

В Луганской области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Луганщину может ожидать сценарий Мариуполя. А битва за Донбасс будет продолжаться несколько дней, но за эти дни наши города могут быть полностью уничтожены.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью 24 каналу.

Реклама

"Битва за Донбасс покажет. Вся Луганщина – это Украина", – сказал он.

По его словам, эвакуироваться стоит.

Реклама

"Ваша обязанность остаться живыми, если – нет, то за что мы воюем?! Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавил Гайдай.

Потери оккупантов

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 10.04:

Реклама

личный состав – около 19 300 человек,

танки ‒ 722 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1 911 ед,

артиллерийские системы – 342 ед,

РСЗО – 108 ед,

средства ПВО – 55 ед,

самолеты – 152 ед,

вертолеты – 137 ед,

автомобильная техника – 1384 ед,

корабли / катера – 7 ед,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте также: