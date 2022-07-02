Квасьневский дал прогноз, сколько Путин будет воевать против Украины

Экс-президент Польши считает, что надо быть готовым к худшим сценариям

Квасьневский прокомментировал планы Путина по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не может победить в войне с Украиной, однако очень боится поражения, поэтому будет растягивать боевые действия еще на много месяцев.

Такое мнение высказал президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".

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По его словам, "мы можем говорить со стороны России только о худших сценариях".

"Путин все время хотел захватить Украину. Для него Украина – это не страна, не народ. Это должна быть часть его "великой России". Но я думал, что он будет это делать по-другому, будет использовать свое политическое влияние, экономическое и так далее, но не пойдет на войну. Я считал, что у Путина есть какой-то прагматизм, который будет тормозить его имперские агрессивные идеи. К сожалению, с 24 февраля у меня нет таких ожиданий, и мягкого сценария теперь не будет", – сказал экс-президент Польши.

Квасьневский считает, что миру придется "еще долго жить" с Путиным, и российский лидер будет продолжать свою политику против Украины.

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"Он все время хочет, чтобы вся Украина была в его зоне влияния. Он теперь знает, что это невозможно, потому что украинцы дерутся великолепно. Он думал, что хоть и не запад, но восток Украины будет принимать российских солдат с цветами и с улыбкой. Так не будет. Даже он это понял, но все-таки он будет это продолжать, потому что он не может в этой войне победить, но очень не хочет проиграть", – подчеркнул он.

Бывший польский лидер заявил, что не является оптимистом, и потому считает, "что надо быть готовым на длительное время – многие месяцы, а может, и дольше, такого сильного конфликта".

Квасьневский также отметил важность роли Запада в конфликте:

"Думаю, что если Запад сделает все, что он должен сделать на этих трех уровнях – военная поддержка, гуманитарная поддержка и финансовая поддержка – мы можем эффективно с агрессивным Путиным бороться".

Квасьневский рассказал, чем НАТО ответит Путину

Александр Квасьневский также заявил, что НАТО разрабатывает сценарии ответа на все возможные угрозы от России.

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