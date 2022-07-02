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Квасневський дав прогноз, скільки Путін воюватиме проти України

Павло Заяць Павло Заяць
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2 липня, 18:33
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Експрезидент Польщі вважає, що треба бути готовим до найгірших сценаріїв
Квасневський прокоментував плани Путіна щодо України
Квасневський прокоментував плани Путіна щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не може перемогти у війні з Україною, проте дуже боїться поразки, тому розтягуватиме бойові дії ще на багато місяців.

Таку думку висловив президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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За його словами, "ми можемо говорити з боку Росії лише про найгірші сценарії".

"Путін весь час хотів захопити Україну. Для нього Україна – це не країна, не народ. Це має бути частина його "великої Росії". Але я думав, що він це робитиме інакше, використовуватиме свій політичний вплив, економічний тощо, але не піде на війну. Я вважав, що Путін має якийсь прагматизм, який гальмуватиме його імперські агресивні ідеї. На жаль, з 24 лютого у мене немає таких очікувань, і м'якого сценарію тепер не буде", – сказав експрезидент Польщі.

Квасневський вважає, що світові доведеться "ще довго жити" з Путіним, і російський лідер продовжуватиме свою політику проти України.

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"Він весь час хоче, щоб вся Україна була в його зоні впливу. Він тепер знає, що це неможливо, тому що українці б'ються чудово. Він думав, що хоч і не захід, але схід України прийматиме російських солдатів з квітами та усмішкою. Так не буде. Навіть він це зрозумів, але все-таки він буде це продовжувати, тому що він не може у цій війні перемогти, але дуже не хоче програти", – наголосив він.

Колишній польський лідер заявив, що не є оптимістом, і тому вважає, "що треба бути готовим на тривалий час – багато місяців, а може, й довше, такого сильного конфлікту".

Квасневський також наголосив на важливості ролі Заходу в конфлікті:

"Думаю, що якщо Захід зробить усе, що він має зробити на цих трьох рівнях – військова підтримка, гуманітарна підтримка та фінансова підтримка – ми можемо ефективно з агресивним Путіним боротися".

Квасневський розповів, чим НАТО відповість Путіну

Александр Кваснєвський також заявив, що НАТО розробляє сценарії відповіді на всі можливі загрози від Росії.

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"Зрозуміло, що НАТО не хоче провокувати Росію. Тому є "червона лінія", за яку поки що НАТО не готове піти. Але я абсолютно впевнений, що між експертами НАТО, між лідерами країн Альянсу йде сильна розмова, що робити, якщо цю "червону" лінію" пройде Путін. Буде, наприклад, використовувати ядерну зброю. НАТО вже готується і на такий варіант. Альянс у доктрині прийняв, що головна загроза світу сьогодні виходить з боку Росії. Це означає, що ми будемо готові на всі можливі небезпечні сценарії", – зазначив польський політик.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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