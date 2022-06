Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин совершил "историческую и фундаментальную ошибку", напав на Украину, и что теперь он "изолирован".

Об этом пишет Le Figaro.

Французский президент сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было "построить выход из ситуации по дипломатическим каналам".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Twitter написал, что призывы избежать "унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала".

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.