Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив "історичну і фундаментальну помилку", напавши на Україну, і що тепер він "ізольований".

Про це пише Le Figaro.

Французький президент сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб у день припинення бойових дій можна було "побудувати вихід із ситуації дипломатичними каналами".

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала".

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.