Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії"

Міністр заявив, що саме РФ принижує себе

Дмитро Кулеба зазначив, що необхідно зосередитись на тому, як поставити Росію на її місце. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив "історичну і фундаментальну помилку", напавши на Україну, і що тепер він "ізольований".

Про це пише Le Figaro.

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Заява Макрона

"Я вважаю, і я йому (Путіну. – Ред.) сказав, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", – сказав Макрон, додавши, що "не виключає" незабаром поїздку до Києва.

Французький президент сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб у день припинення бойових дій можна було "побудувати вихід із ситуації дипломатичними каналами".

"Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб зерно вивезли з України", – зазначив Макрон.

Відповідь України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала".

"Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", – вказав він.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022

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Нагадаємо, голова МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Україна отримає від Франції 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar.

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