Кулеба рассказал, существует ли угроза повторного наступления оккупантов на Киевскую область

Область готова дать надлежащий отпор врагу

Кулеба заявил о готовности области отразить атаку РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия может еще раз напасть на Киевскую область. Пограничные укрепления области хорошо обустроены и надежны.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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"Провели проверку пограничных укреплений Киевской области и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", — рассказал Кулеба.

Он отметил, что угроза повторного нападения России на Киевскую область существует. Она будет существовать до тех пор, пока Украина не победит в начатой РФ войне.

"Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", — заверил он.

Киевсовет ответил Минску за помощь России в войне

Минск потерял свой статус города-побратима Киева. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Киевсовета, которое прошло 9 июня. Сообщение об этом появилось на телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", – говорится в сообщении.

Соответствующая договоренность была заключена со столицей тогда дружественной Беларуси в 1997 году. В целом в побратимах у Киева 47 городов, среди которых нет городов коалиции-агрессора – России и Беларуси.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин хочет сделать из Киева резиденцию "матушки России".Также мы писали, что в Киеве из блокпостов исчезают ежи и мешки с песком.