Кулеба розповів, чи існує загроза повторного наступу окупантів на Київську область

Область готова дати належну відсіч ворогу

Кулеба заявив про готовність області відбити атаку РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія може ще раз напасти на Київську область. Прикордонні укріплення області добре облаштовані та надійні.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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"Провели перевірку прикордонних укріплень Київської області та оглянули один з рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції обладнані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Спасибі нашим військовим за хорошу роботу", — розповів Кулеба.

Він зазначив, що загроза повторного нападу Росії на Київську область існує. Вона буде існувати до тих пір, поки Україна не переможе в розпочатій РФ війні.

"Київська область готова дати належну відсіч ворогу", — запевнив він.

Київрада відповіла Мінську за допомогу Росії у війні

Мінськ втратив свій статус міста-побратима Києва. Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні Київради, яке відбулося 9 червня. Повідомлення про це з'явилося на телеграм-каналі мера Києва Віталія Кличка.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Відповідну домовленість було укладено зі столицею тоді дружньої Білорусі 1997 року. Загалом у побратимах Київ має 47 міст, серед яких немає міст коаліції-агресора – Росії та Білорусі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін хоче зробити з Києва резиденцію "матінки Росії". Також ми писали, що у Києві з блокпостів зникають їжаки та мішки з піском