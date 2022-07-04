Ракета по гимназии в Харькове и артудар по Криворожскому району: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города

Последствия обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 4 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Луганская область опять подверглась мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Сумская область

За прошедшие сутки россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

В воскресенье вечером россияне обстреливали из минометов и артиллерии территорию и помещение Атинского психоневрологического интерната. Вспыхнул пожар в столовой, разрушены админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали – это мирные люди, пациенты интерната. Пока они в больнице.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район, а именно Зеленодольскую и Широковскую общины. Люди не пострадали. В селе Шестерня Широковской общины в детском саду взрывной волной выбило окна. Остальные обстоятельства и последствия уточняются.

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Черниговская область

На Черниговщине ночью зафиксировали два обстрела из стрелкового оружия по приграничной зоне, Корюковский район. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Харьковская область

В 4 утра россияне ударили по одному из образовательных учреждений Харькова, возник пожар, часть здания разрушена. На месте работают правоохранители, предварительно пострадавших нет.

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По области в течение суток оккупанты наносили артиллерийские удары по общинам Харьковского, Изюмского, Богодуховского районов области. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, были попадания на открытых территориях на полях.

За сутки по области 4 раненых, в Харьковском районе с. Безруки – 3 погибших.

Луганская область

Оккупанты закрепились в Лисичанске. Врагу также удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Донецкая область

Враг нарастил интенсивность обстрелов и их мощь. За сутки обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (жилой сектор); Краматорск (гостиница, жилой сектор); Славянск (жилой сектор, рынок, садовое общество, фильтровальная станция, гаражи), Алексеево-Дружковка, Малиновка (элеватор), Новополтавка.

Повреждены 82 объекта.

За сутки в области 9 погибших, в том числе ребенок; 25 раненых, из них один ребенок.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.

Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.