Командиры гонят российских военных на убой – перехват СБУ

Российские военные все больше возмущаются действиями своих командиров, отправляющих их на убой.
Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре воюющего на Харьковщине оккупанта с отцом.
"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-то на диване сидит там, выпивает, наверное", – жалуется отцу военный.
Тот отвечает сыну: "Это нам по телевизору показывают в кино самых красивых, сильных, мощных командиров", и советует "писать нах** отказную".
"Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, наср*ть и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах**, бл*, с такой войнушкой! Я этот маразм слушаю, в голове не укладывается. Плешивый скот нам каждое утро рассказывает о новом оружии, которое Украина увидела и испугалась. Я бы просто харкал в телевизор, если бы ему в рожу это прилетало", – возмущен отец оккупанта.
Перехваты разговоров российских военных
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, другой удается пройти.