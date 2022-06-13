Каспаров рассказал о единственном выходе для РФ ради будущего

Война в Украине для оккупантов будет последней

Каспаров заявил, что война РФ в Украине последняя для страны-оккупанта/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская война в Украине будет последней для РФ. Страна-оккупант может развалиться.

Об этом ведущим "Украина 24" в эфире проекта #FREEDOM на канале UA рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Каспаров считает, что это "последняя война Российской империи" и она будет "кровавой и ужасной".

"Единственный выход — военное поражение сегодняшней россии, последующий ее распад и трансформация", — сказал Каспаров.

Он убежден, что никакого будущего у России в сегодняшнем виде нет.

Цель России в войне с Украиной

Руководство России войной против Украины может разрушить все достижения человечества в области международного права за последние несколько сотен лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир и что все же будет возможно, а что невозможно".

"Давайте вместе убережем мир от возвращения к временам, когда все решалось на основе так называемого права силы, а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения", – заявил он.

Ранее мы писали, чем грозит планете война в Украине. Также сайт "Сегодня" сообщал, что Путин издал конечную цель войны в Украине.