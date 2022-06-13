Каспаров розповів про єдиний вихід для РФ заради майбутнього

Війна в Україні для окупантів буде останньою

Каспаров заявив, що війна РФ в Україні остання для країни-окупанта/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська війна в Україні буде останньою для РФ. Країна-окупант може розвалитися.

Про це ведучим "Україна 24" в ефірі проєкту #FREEDOM на каналі UA розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Каспаров вважає, що це "остання війна Російської імперії" і вона буде "кривавою і страшною".

"Єдиний вихід — військова поразка сьогоднішньої Росії, подальший її розпад і трансформація", — сказав Каспаров.

Він переконаний, що ніякого майбутнього у Росії в сьогоднішньому вигляді немає.

Мета Росії у війні з Україною

Керівництво Росії війною проти України може зруйнувати всі здобутки людства в галузі міжнародного права за останні кількасот років. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

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"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі здобутки історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка в нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у XIX столітті чи навіть раніше. Коли було неможливим усе те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток і добробут", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що "саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим".

"Давайте разом убережемо світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди і будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення", – заявив він.

Раніше ми писали, чим загрожує планеті війна в Україні. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Путін видав кінцеву мету війни в Україні.