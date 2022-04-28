Канада признала преступления РФ в Украине геноцидом

Оккупанты совершали преступления по указаниям Путина

Парламент Канады признал преступления РФ в Украине геноцидом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Парламент Канады признал действия российских оккупантов в Украине геноцидом. Военные РФ совершали преступления против человечности по указаниям президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Укринформ.

Реклама

Подробности

"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", — говорится в постановлении, которое было внесено депутатом Гизер Макферсон.

В постановлении перечисляются преступления российских оккупантов, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Принятое постановление не является юридически обязательственным для правительства и не требует от него никаких действий.

В то же время сама Макферсон после голосования отметила, что внесением постановления хотела призвать правительство занять более твердую позицию, увеличив санкционное давление на Россию и выделив дополнительные ресурсы Международному уголовному суду, в юрисдикцию которого входят военные преступления.

Реклама

Эстония первой в мире признала войну России геноцидом против Украины

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены политическим и военным руководством РФ и органами пропаганды.

В заявлении парламента сказано, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

Реклама

"Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", – подчеркнули в парламенте.

Так, парламент Эстонии признал действия РФ геноцидом против украинского народа. Также Рийгикогу призвал другие страны поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а также создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

Читайте также