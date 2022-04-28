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Канада признала преступления РФ в Украине геноцидом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 04:24
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Оккупанты совершали преступления по указаниям Путина
Парламент Канады признал преступления РФ в Украине геноцидом/Фото: коллаж: "Сегодня"
Парламент Канады признал преступления РФ в Украине геноцидом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Парламент Канады признал действия российских оккупантов в Украине геноцидом. Военные РФ совершали преступления против человечности по указаниям президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", — говорится в постановлении, которое было внесено депутатом Гизер Макферсон.

В постановлении перечисляются преступления российских оккупантов, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Принятое постановление не является юридически обязательственным для правительства и не требует от него никаких действий.

В то же время сама Макферсон после голосования отметила, что внесением постановления хотела призвать правительство занять более твердую позицию, увеличив санкционное давление на Россию и выделив дополнительные ресурсы Международному уголовному суду, в юрисдикцию которого входят военные преступления.

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Эстония первой в мире признала войну России геноцидом против Украины

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены политическим и военным руководством РФ и органами пропаганды.

В заявлении парламента сказано, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

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"Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", – подчеркнули в парламенте.

Так, парламент Эстонии признал действия РФ геноцидом против украинского народа. Также Рийгикогу призвал другие страны поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а также создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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