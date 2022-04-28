Канада визнала злочини РФ в Україні геноцидом

Окупанти вчиняли злочини за вказівками Путіна

Парламент Канади визнав злочини РФ в Україні геноцидом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Парламент Канади визнав дії російських окупантів в Україні геноцидом. Військові РФ чинили злочини проти людяності за вказівками президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України", — йдеться в постанові, яка була внесена депутаткою Гізер Макферсон.

У постанові перераховуються злочини російських окупантів, серед іншого згадуються навмисні вбивства цивільних і наруга над їхніми тілами, примусова депортація українських дітей до Росії, тортури та зґвалтування.

Ухвалена постанова не є юридично зобов'язальною для уряду та не вимагає від нього жодних дій.

Водночас сама Макферсон після голосування зазначила, що внесенням постанови хотіла закликати уряд зайняти твердішу позицію, збільшивши санкційний тиск на Росію та виділивши додаткові ресурси Міжнародному кримінальному суду, до юрисдикції якого входять воєнні злочини.

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Естонія першою у світі визнала війну Росії геноцидом проти України

В Естонії офіційно визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення ухвалив парламент. "За" проголосували 86 депутатів.

У парламенті Естонії (Рійгікогу) заявили, що у війні Росії проти України виявилися систематичні та масові воєнні злочини, скоєні ЗС РФ проти українців. Такі злочини спрямовані політичним та військовим керівництвом РФ та органами пропаганди.

У заяві парламенту сказано, що Російська Федерація скоїла масові звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України.

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"Це вбивства, викрадення, депортації, ув'язнення, осквернення трупів", – наголосили в парламенті.

Так, парламент Естонії визнав дії РФ геноцидом проти українського народу. Також Рійгікогу закликав інші країни підтримати розслідування російських злочинів та переслідування винних, а також створити міжнародний суд у співпраці з державами.

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