"Идиоты!": Гайдай рассказал о новой переправе оккупантов в Белогоровке

Войска Российской Федерации продолжают упорно наводить понтонную переправу через Северский Донец, хотя недавно аналогичную переправу благополучно разбили ВСУ. Причем, дважды.
О новой попытке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своем телеграм-канале.
Что известно
"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежечек". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – написал Сергей Гайдай.
Сейчас недавно разбитая ВСУ переправа выглядит так:
Обстановка
В результате двух предыдущих успешных операций по уничтожению переправы со стороны Белогоровки, там уже образовался склад сгоревших российских БТРов и танков. Количестве уничтоженной техники исчисляется десятками, оккупантов – сотнями.
Советник главы МВД Антон Геращенко даже опубликовал видео уничтожения врагов.
Также украинским защитникам пришлось разрушить автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, потому что россияне пробивались в Рубежное и могли воспользоваться мостом.