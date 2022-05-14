"Идиоты!": Гайдай рассказал о новой переправе оккупантов в Белогоровке

Все ждут очередную серию "подводной" одиссеи из жизни российских солдат

Гайдай уверен, что новая переправа простоит недолго / Коллаж "Сегодня"

Войска Российской Федерации продолжают упорно наводить понтонную переправу через Северский Донец, хотя недавно аналогичную переправу благополучно разбили ВСУ. Причем, дважды.

О новой попытке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежечек". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – написал Сергей Гайдай.

Сейчас недавно разбитая ВСУ переправа выглядит так:

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Обстановка

В результате двух предыдущих успешных операций по уничтожению переправы со стороны Белогоровки, там уже образовался склад сгоревших российских БТРов и танков. Количестве уничтоженной техники исчисляется десятками, оккупантов – сотнями.

Советник главы МВД Антон Геращенко даже опубликовал видео уничтожения врагов.

Также украинским защитникам пришлось разрушить автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, потому что россияне пробивались в Рубежное и могли воспользоваться мостом.