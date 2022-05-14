"Ідіоти!": Гайдай розповів про нову переправу окупантів у Білогорівці

Війська Російської Федерації продовжують наполегливо наводити понтонну переправу через Сіверський Донець, хоча нещодавно аналогічну переправу благополучно розбили ЗСУ . Причому двічі.
Про нову спробу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
"Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці…ідіоти
Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", – написав Сергій Гайдай.
Наразі нещодавно розбита ЗСУ переправа виглядає так:
Обстановка
Внаслідок двох попередніх успішних операцій зі знищення переправи з боку Білогорівки, там уже утворився склад згорілих російських БТРів та танків. Кількість знищеної техніки обчислюється десятками, окупантів – сотнями.
Радник голови МВС Антон Геращенко навіть опублікував відео винищення ворогів.
Також українським захисникам довелося зруйнувати автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, тому що росіяни пробивалися в Рубіжне і могли скористатися мостом.