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Харьковчане вместе с коммунальщиками разбирают завалы после атак РФ (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 12:15
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Харьков всегда славился своими чистыми улицами, однако оккупанты решили испортить их своими бомбами
Местные жители убирают улицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Местные жители убирают улицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове местные жители вместе с коммунальщиками принялись убирать родной город от последствий бомбардировок РФ.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Ukraine NOW.

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"Такие вещи придают уверенность, что, несмотря ни на какие препятствия, на разрушенный город – харьковчан не победить. Как и всех украинцев, потому что мы настоящие патриоты и сильные духом люди, которые ценят свои традиции и уважают свое культурное достояние. А Харьков точно уже скоро обновит свой статус самого чистого города Украины! Ведь вместе – мы сила", – говорится в сообщении.

Ситуация в Харькове и области

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