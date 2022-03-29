Харьковчане вместе с коммунальщиками разбирают завалы после атак РФ (видео)

В Харькове местные жители вместе с коммунальщиками принялись убирать родной город от последствий бомбардировок РФ.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Ukraine NOW.
"Такие вещи придают уверенность, что, несмотря ни на какие препятствия, на разрушенный город – харьковчан не победить. Как и всех украинцев, потому что мы настоящие патриоты и сильные духом люди, которые ценят свои традиции и уважают свое культурное достояние. А Харьков точно уже скоро обновит свой статус самого чистого города Украины! Ведь вместе – мы сила", – говорится в сообщении.
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