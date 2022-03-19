Группа Метинвест совместно с партнерами начала производство мини-бастионов для терробороны и ВСУ

Hesco-бастионы нужны для создания огневых позиций, пропускных пунктов и защитных барьеров

"Метинвест" предоставил 20 тонн катанки

Группа Метинвест совместно с партерами начала производить Hesco-бастионы – простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые нужны для создания огневых позиций, пропускных пунктов и защитных барьеров для подразделений ВСУ и территориальной обороны (ТРО).

По информации ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС), Метинвест предоставил 20 тонн катанки, а производители разработали технологические карты, подготовили и опробовали тестовые образцы бастионов и уже готовы производить бастионы для нужд армии и ТРО – бесплатно или по себестоимости материалов, необходимых для производства.

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Ранее компания Метинвест выделила также 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки. Первая партия закупки – около 3 тыс бронежилетов и 500 аптечек – уже направляется в Украину.

Как сообщал "Сегодня", украинские металлургические предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова изготовили для нужд обороны 35 тысяч противотанковых ежей. По словам руководства "Метинвест", украинцы встретят этими ежами оккупантов "вместо цветов".