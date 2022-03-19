Група Метінвест спільно з партнерами розпочала виробництво міні-бастіонів для тероборони та ЗСУ

Hesco-бастіони потрібні для створення вогневих позицій, пропускних пунктів та захисних бар'єрів

"Метінвест" надав 20 тонн катанки

Група Метінвест разом з партерами почала виробляти Hesco-бастіони – найпростіші фортифікаційні споруди у межах міст, які необхідні для створення вогневих позицій, пропускних пунктів і захисних бар'єрів для підрозділів ЗСУ та територіальної оборони (ТРО).

За інформацією асоціації "Український центр сталевого будівництва" (УЦСС), Метінвест надав 20 тонн катанки, а виробники розробили технологічні карти, підготували та випробували тестові зразки бастіонів і вже готові виробляти бастіони для потреб армії та ТРО – безкоштовно або за собівартістю матеріалів, необхідних для виробництва.

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Раніше компанія Метінвест виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки. Перша партія закупівлі – близько 3 тис бронежилетів та 500 аптечок – вже прямує до України.

Як повідомляв "Сьогодні", українські металургійні підприємства групи "Метінвест" Ріната Ахметова виготовили для потреб оборони 35 тисяч протитанкових їжаків. За словами керівництва "Метінвесту", українці зустрінуть цими їжаками окупантів "замість квітів".