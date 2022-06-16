Грозев назвал человека из Кремля, который сдал США информацию о нападении на Украину

Информацию о нападении РФ на Украину передал США высокопоставленный российский шпион, который имеет статус выше министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Другого варианта получить заранее предупреждение о том, что международный преступник Владимир Путин принял решение о начале военных действий, не существовало.
Об этом рассказал журналистам расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.
Мнение эксперта
"Этого можно добиться, только имея "крота" на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором ещё никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения, меры, чтобы его как-то нейтрализовать. Для меня, скорее всего, это комбинация обоих (вариантов), но ведущим здесь должен быть всё-таки высокопоставленный "крот", который смог им описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным. Это человек выше Лаврова. Я абсолютно уверен, что Лавров не знал о вторжении", – считает Грозев.
По мнению эксперта, в российской военной тусовке знали об этом примерно 20 человек. Поэтому американским "кротом" является один из этих двадцати.
Обстановка
- 11 июня президент США Джо Байден заявил в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский "не хотел слышать" предупреждений о грядущем полномасштабном вторжении России.Путин все же решился "пересечь границу".
- Спикер президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал заявление президента США, отметив, что Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед ее широкомасштабным вторжением, но партнеры "не хотели слышать".
- В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинцев заранее не предупредили о начале войны с Россией, чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну.