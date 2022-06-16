Грозєв назвав людину з Кремля, яка здала США інформацію про напад на Україну

Інформацію про напад РФ на Україну передав США високопоставлений російський шпигун, який має статус "вищий за міністра МЗС РФ Сергія Лаврова". Іншого варіанту отримати заздалегідь попередження про те, що міжнародний злочинець Володимир Путін ухвалив рішення про початок воєнних дій, не існувало.
Про це розповів журналістам розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.
Думка експерта
"Цього можна досягти, тільки маючи "крота" на найвищому рівні або якесь супертехнологічне рішення, про яке ще ніхто не знає. Бо якби воно було відоме, то силовики прийняли б рішення, заходи, щоб його якось нейтралізувати. Для мене, швидше за все, це комбінація обох (варіантів), але провідним тут має бути все-таки високопоставлений "кріт", який зміг їм описати переконливо те, що інакше здавалося б нелогічним. Це людина вище за Лавров. Я абсолютно впевнений, що Лавров не знав про вторгнення", – вважає Грозев.
На думку експерта, у російській військовій тусовці знали про це приблизно 20 людей. Тому американським "кротом" є один із цих двадцяти.
Обстановка
- 11 червня президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю, що президент України Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії. Путін все ж таки зважився "перетнути кордон".
- Спікер президента України Сергій Нікіфоров прокоментував заяву президента США, наголосивши, що Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед її широкомасштабним вторгненням, але партнери "не хотіли чути".
- У свою чергу, позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що українців заздалегідь не попередили про початок війни з Росією , щоб не спровокувати паніку, що паралізує країну.