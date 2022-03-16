Готовился к захвату власти: в Харьковской области СБУ задержала депутата ОПЗЖ

Подозреваемый находится под стражей

Депутат сельсовета от ОПЗЖ арестован за подготовку захвата госвласти. Коллаж "Сегодня"

Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили о подозрении в подготовке захвата госвласти.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Реклама

Подробности

По данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла указанной политической партии и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации. Он обещал, что россияне будут поддерживать ОПЗЖ.



Депутат давал указания по подготовке к совместному совершению насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ ему пришлось сидеть в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Также мы информировали, что российские военные, попадающие в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Реклама

Читайте также: