Горит, как соломенный бычок! 128-я бригада уничтожила российский танк (видео)

Чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии несколько километров, нужно большое мастерство

ВСУ уничтожают технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Минометная батарея горно-штурмового батальона "Закарпатского легиона" уничтожила российский танк Т-72. На счету 128 бригады это не первый танк.

Об этом сообщает Оперативный ЗСУ в Telegram.

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"Минометная батарея горно-штурмового батальона "Закарпатского легиона" уничтожила российский танк Т-72, который маневрировал у лесопосадки и готовившийся открыть огонь по нашим позициям. Цель поражена миной калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

По информации, чтобы попасть в бронированную цель из миномета на расстоянии несколько километров, нужно большое мастерство. После попадания в танке сдетонировал боекомплект, от взрыва сместило башню, весь экипаж погиб.

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Оккупанты уже хотят применить устаревшую советскую технику

Российская армия уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, которая долгое время находилась на базах хранения.

В разведке заявили, что для восстановления боевых возможностей Вооруженные силы России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

"Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – отметили в управлении.

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