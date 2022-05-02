Гордон назвал план-максимум Путина: После "коридора" в Украине – захват Молдовы

Дмитрий Гордон рассказал, чем, по его мнению, одержим российский диктатор

Гордон рассказал о планах Путина относительно Молдовы. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент РФ Владимир Путин одержим воссозданием Советского Союза.

Об этом он сказал в интервью телеведущему Василию Голованову в эфире YouTube-канала "Україна24".

Реклама

"Чем одержим Путин? – Воссозданием Советского Союза, идеей типичного российского шовиниста, националиста. Он нацик конкретный, российский нацик, кстати, чистый. Его тешит идея имперца про обрастание России землями", – сказал он.

По мнению Гордона, Путин учитывает, что в Молдове у него стоит 14ая армия.

"В этом анклаве – Приднестровье. Хочет ли Путин захватить Молдову? Ну, конечно, да. Программа максимум – вся Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Казахстан, страны Балтии. Может на Польшу кинуться, но уже нет, раньше мог бы… Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, почему нет, все в торбу, Киргизстан туда же", – отметил он.

Реклама

Также Гордон считает, что аппетит Путина может распространиться и на Армению, а вот "с Азербайджаном сложно", поскольку страна находится в сфере интересов Турции: "У Азербайджана очень хорошая армия, она владеет мощнейшим турецким и израильским оружием. Сомневаюсь на счет Азербайджана".

Возвращаясь к Молдове, Гордон отметил, что Путин имеет план, который, тем не менее, остается всего лишь планом.

"Раз не получается вся Украина, думает путин, нужно объединить Донбасс и Крым, лишить Украину портов. Что мне для этого нужно, думает он: Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области забрать. Если можно, и Харьков, выйти на Приднестровье, и забрать Молдову", – сказал он.

Реклама

Дмитрий Гордон напомнил, что у президента Молдовы Майи Санду нет армии.

"Армия Молдовы крайне плоха, не модернизирована, никакая. Я сделал заявление, из-за которого на меня обиделись в Молдове. Хочу расшифровать, я предложил, если позволят средства, бабахнуть по Приднестровью, по 14-ой российской армии с украинской территории, разбомбить их там", – отметил журналист.

Гордон пояснил, что Россия пришла с агрессией против Украины, бомбит наши мирные города и инфраструктуру, убивает наших людей, при этом, в Приднестровье стоит российская армия. По мнению журналиста, Украина вправе бомбить инфраструктуру России и убивать ее военнослужащих.

"Поскольку армия РФ в Приднестровье несет опасность для Украины и может перекинуться на Одесскую область для воссоединения с войсками, идущими оттуда, я бы бомбанул, накрыв шкальным огнем, и уничтожил всю 14ую армию РФ", – подытожил он.

Читайте другие новости "Сегодня":