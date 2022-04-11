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Гордон: Большинство россиян – тупорылые свиньи

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 12:26
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С молоком матери передается рабство и ненависть к свободным людям
Дмитрий Гордон: "Большинство россиян верят в то, что им рассказывают "подонки-пропагандисты". Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон: "Большинство россиян верят в то, что им рассказывают "подонки-пропагандисты". Фото: коллаж "Сегодня"

Пропагандисты российского телевидения, такие как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Артем Шейнин, являются "глубоко циничными людьми", умышленно лгущими по указанию администрации президента РФ россиянам, которые верят им, как "тупорылые свиньи". Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире YouTube-канала Популярная политика.

"Они (российские пропагандисты – Ред.), конечно же, все понимают, это глубоко циничные люди. Российская газета "Собеседник" написала несколько лет назад, что Соловьев получает в месяц миллион долларов. Конечно, за такие бабки они продадут и маму родную, и папу, и всех кого можно. И будут говорить то, что нужно. Потому что бабки. Платят огромные бабки", – сказал Гордон.

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Он также отметил, что большинство россиян верят в то, что им рассказывают "подонки-пропагандисты" Соловьев, Скабеева, Симоньян, Кеосаян, Бабаян и Киселев с экранов телевизоров.

"Люди, россияне, подавляющее большинство – тупорылые свиньи, потому что вместо того чтобы думать, включать мозги, они безоговорочно верят в эту ахинею, которую несут эти продажные твари с экранов. Вот и вся история", – подчеркнул Гордон.

Журналист добавил, что во время Второй мировой войны многие немцы также безоговорочно верили соратнику Адольфа Гитлера – Йозефу Геббельсу.

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"Те, кто верили Геббельсу – являлись тупорылыми свиньями и соучастниками преступлений, в том числе геноцида евреев. Сегодня Россия осуществляет геноцид украинцев. С молоком матери передается рабство и ненависть к свободе и свободным людям. Те орки, которые к нам пришли сегодня в Украину, которые грабят дома украинцев, вывозят награбленное добро в Беларусь и оттуда отправляют по своим адресам, это рабы, которые ненавидят свободных людей, которые воюют со свободными людьми", – подытожил Гордон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Дмитрий Гордон обвинил российских пропагандистов в организации войны в Украине.

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Также мы писали, что Дмитрий Гордон высказал все, что думает о певице Наташе Королевой, которая раньше рассказывала, как любит Украину и свой родной город Киев.

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