Гордон: Більшість росіян – тупорилі свині

З молоком матері передається рабство та ненависть до вільних людей

Дмитро Гордон: "Більшість росіян вірять у те, що їм розповідають "подонки-пропагандисти". Фото: колаж "Сьогодні"

Пропагандисти російського телебачення, такі як Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та Артем Шейнін, є "глибоко цинічними людьми", які навмисне брешуть за вказівкою адміністрації президента РФ росіянам, які вірять їм, як "тупорилі свині". Про це журналіст Дмитро Гордон заявив в ефірі YouTube-каналу Популярна політика.

"Вони (російські пропагандисти – Ред.), звичайно ж, всі розуміють, це глибоко цинічні люди. Російська газета "Собеседник" написала кілька років тому, що Соловйов отримує за місяць мільйон доларів. Звичайно, за такі бабки вони продадуть і маму рідну, і тата, і всіх кого можна. І говоритимуть те, що потрібно. Бо бабки. Платять величезні бабки", – сказав Гордон.

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Він також зазначив, що більшість росіян вірять у те, що їм розповідають "подонки-пропагандисти" Соловйов, Скабеєва, Симоньян, Кеосаян, Бабаян та Кисельов з екранів телевізорів.

"Люди, росіяни, переважна більшість – тупорилі свині, тому що замість того щоб думати, включати мізки, вони беззастережно вірять у цю ахінею, яку несуть ці продажні тварюки з екранів. Ось і вся історія", – підкреслив Гордон.

Журналіст додав, що під час Другої світової війни багато німців також беззастережно вірили соратнику Адольфа Гітлера – Йозефу Геббельсу.

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"Ті, хто вірили Геббельсу – були тупорилими свинями та співучасниками злочинів, у тому числі геноциду євреїв. Сьогодні Росія здійснює геноцид українців. З молоком матері передається рабство і ненависть до свободи і вільних людей. Ті орки, які до нас прийшли сьогодні в Україну, які грабують будинки українців, вивозять награбоване добро до Білорусі та звідти відправляють на свої адреси, це раби, які ненавидять вільних людей, які воюють з вільними людьми", – підсумував Гордон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Дмитро Гордон звинуватив російських пропагандистів в організації війни в Україні.

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Також ми писали, що Дмитро Гордон висловив усе, що думає про співачку Наташу Корольову, яка раніше розповідала, як любить Україну та своє рідне місто Київ.