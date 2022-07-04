Гайдай рассказал о боях за последний клочок Луганской области

Оккупанты уже отчитались о захвате области, хотя это не так

Гайдай сообщил, где в Луганской области до сих пор продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Бои в Луганской области продолжаются. Вооруженные силы Украины после ухода из Лисичанска удерживают оборону в районе Белогоровки, чтобы наши военные успели построить защитные укрепления. Однако оккупанты пытаются дожать украинских защитников и полностью захватить область. А россиянам уже отчитались, что это сделали.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, бои продолжаются в районе Белогоровки, фактически расположенной на админгранице с Донецкой областью.

"Там пытаются дожать наши силы обороны. Но пока у них ничего не выходит. Но уже, конечно, отчитались (оккупанты. – Ред.), что всю Луганскую область захватили. Это не так. Конечно, небольшая остается частица Луганской области. Но каждый день, каждый лишний час, когда мы не пропускаем их здесь, на Луганщине, идет в плюс нашим войскам, которые укрепляют линию обороны в Донецкой области, – пояснил Гайдай.

Он добавил, что на тех территориях, которые обороняли ВСУ, инфраструктуру россияне разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов. Кроме того, россияне не восстановят водо- и газоснабжение, могут частично обеспечить города электроэнергией.

По данным Гайдая, в Северодонецке осталось около 8 тысяч человек, более 10 тысяч – в Лисичанске.

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Генштаб подтвердил, что ВСУ отступили из Лисичанска

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", – сообщили в Генштабе.

Напомним, после этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что рано или поздно украинская армия вернется в Лисичанск и освободит город от российских оккупантов.

Сайт "Сегодня" писал, что по информации разведки Великобритании, бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские оккупанты "уверенно продвигаются вперед". Теперь внимание войск РФ может переключиться на захват новой области.