Гайдай розповів про бої за останній клаптик Луганської області

Окупанти вже відзвітували про захоплення області, хоча це не так

Гайдай повідомив, де в Луганській області досі тривають бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Бої в Луганській області ще тривають. Збройні сили України після відходу з Лисичанська утримують оборону в районі Білогорівки, щоб наші військові встигли побудувати захисні укріплення. Однак окупанти намагаються дотиснути українських захисників і повністю захопити область. А росіянам вже відзвітували, що це зробили.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, бої тривають у районі Білогорівки, яка фактично розташована на адмінкордоні з Донецькою областю.

"Там намагаються дотиснути наші сили оборони. Але наразі у них нічого не виходить. Але вже, звісно, відзвітували (окупанти. – Ред.), що всю Луганську область захопили. Це не так. Звісно, невеличка залишається частинка Луганської області. Але кожний день, кожна зайва година, коли ми не пропускаємо їх тут, на Луганщині, йде в плюс нашим військам, які укріплюють лінію оборони на Донеччині, – пояснив Гайдай.

Він додав, що на тих територіях, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. Крім того, росіяни не відновлять водо- та газопостачання, можуть лише частково забезпечити міста електроенергією.

За даними Гайдая, у Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч – у Лисичанську.

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Генштаб підтвердив, що ЗСУ відступили з Лисичанська

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з позицій і рубежів.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, після цього президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.

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Сайт "Сьогодні" писав, що за інформацією розвідки Великої Британії, бої в місті та навколо нього на Луганщині за останній тиждень посилилися, і російські окупанти "впевнено просуваються вперед". Тепер увага військ РФ може переключитися на захоплення нової області.