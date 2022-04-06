Фрегатом "Адмирал Макаров", который обстреливает Украину ракетами, командует предатель-украинец

Выходец из Украины командует кораблем, с которого запускаются ракеты по украинским городам. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Российским фрегатом "Адмирал Макаров" командует украинец Григорий Бреев. Он родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины и присягнул в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь", — написал он.
Также Братчук опубликовал фото Бреева.
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